Vali Osman Varol'un başkanlık ettiği Vali Yardımcıları ile birlikte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü, İl Sağlık Müdürü, İl Millî Eğitim Müdürü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü, AFAD İl Müdürü, TOKİ ve Emlak Konut yetkililerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda; Adıyaman merkez ilçe ve köylerinde yapımı tamamlanarak vatandaşların yerleşimine açılan kalıcı deprem konutlarına ilişkin teslim süreçleri, alt ve üstyapı çalışmaları ile sahadaki mevcut durum ayrıntılı şekilde ele alındı. Vatandaşların güvenli, sağlıklı ve huzurlu yaşam alanlarına en kısa sürede kavuşmaları amacıyla atılacak adımlar istişare edildi.

Toplantıda ayrıca Adıyaman'da sunulan sağlık hizmetlerinin mevcut durumu, devam eden ve planlanan sağlık yatırımları ile eğitim alanındaki yatırımlar kapsamlı biçimde değerlendirildi. Bu hizmetlerin daha da güçlendirilmesi, kalitesinin artırılması ve vatandaşlara etkin şekilde sunulmasına yönelik çalışmalar ele alındı.

Bunun yanı sıra kamu hizmetlerinin sunumunda yaşanan eksiklik ve aksaklıkların giderilmesine yönelik hususlar görüşülerek, çözüm önerileri ile önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Valilikten yapılan açıklamada Adıyaman'ın ihtiyaçlarını yakından takip etmeye, vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği ifadelerine yer verildi.

Kaynak : PERRE