Şeriban ÖZÇAKMAK - Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, 'Halk Buluşmaları' kapsamında, valilik makamında ağırladığı vatandaşların sorun, ihtiyaç ve taleplerini dinledi.

Çözüm ve sonuç odaklı gerçekleştirilen halk buluşmasında vatandaşlarla sıcak ve samimi bir atmosferde sohbet eden Vali Osman Varol, kendisine iletilen sorunları not aldırarak ilgili kurumlara gerekli çalışmaların bir an önce başlatılması talimatını verdi.

Kaynak : PERRE