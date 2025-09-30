Bunlar da ilginizi çekebilir

Aynı zamanda, 350 adet el broşürü, öğrencilere trafik konulu eğitici ve öğretici 210 adet jandarma trafik boyama kitabı ve 170 adet çocuk dergisi dağıtımı yapılarak, örnek kaza videosu izletildi.

Eğitimde "Önlemini Al Hayatta Kal", Yolumuz Dikkat Edenlerle, Kurallara Uyanlarla Güvenli", "Bu Yolda Sana Çok Güveniyoruz", "Reflektör Tak Görünür Ol" başlıklı konular ön plana çıkarılarak, genel trafik kuralları hakkında 450 vatandaşa trafik bilgilendirmesi yapıldı.

Şeriban ÖZÇAKMAK - Adıyaman İli Besni İlçesi Kızılin Köyü'nde Eğitim Bayramı kapsamında, Jandarma Trafik Timleri tarafından faaliyet alanında stand açılarak, vatandaşlara ve öğrencilere yönelik trafik ve güvenlik eğitimi verildi.

