Şeriban ÖZÇAKMAK - ABD Başkanı Donald Trump, dün Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ortak basın toplantısı düzenleyerek, Gazze Planı'nın kabul edildiğini duyurdu. Gazze Planı'nın nasıl işleyeceğine dair önemli açıklamalarda bulunan Trump, Gazze'deki yeni süreçte Hamas'ın yönetiminde hiçbir rolünün olmayacağını ve İsrailli rehinelerin en geç 72 saat içinde serbest bırakılacağını açıkladı.

Trump, Binyamin Netanyahu'yu ile bir araya geldiği görüşmeyi, "barış için tarihi bir gün" olarak nitelendirdi. Trump, Netanyahu'ya "planı kabul ettiği" için teşekkür ederken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çok iyi ilişkileri olduğunu söyledi.

Netenyahu'dan Hamas'a Tehdit

Gazze'deki savaşı sona erdirme planını destekleyen Netenyahu ise, "Bu plan, savaş hedeflerimizi gerçekleştiriyor. Sayın Başkan, Hamas planınızı reddederse ya da sözde kabul edip sonra karşı gelecek her şeyi yaparsa İsrail işi kendi başına bitirecek" ifadelerini kullandı.

Kaynak : PERRE