Şeriban ÖZÇAKMAK- Adıyaman- Kahta karayolunun 15'nci kilometresinde meydana gelen feci kazada aynı aileden 2 çocuk 4 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, kaza sabah saatlerinde Adıyaman- Kahta karayolunun 15'nci kilometresinde meydana geldi. Kahta yönünde ilerleyen Selahattin S. idaresindeki 21 AGJ 372 plakalı yolcu otobüsü, karşı yönden gelen Yakup Gültekin idaresindeki 44 DL 319 plakalı otomobille çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık görevlileri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yapılan kontrolde otomobil sürücüsü Yakup Gültekin ile Esmanur, Belinay ve Muaz Gültekin'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Trafiğe kapatılan olay yerinde, hayatını kaybeden 4 kişi jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaynak : PERRE