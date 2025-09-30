HPV-PCR analizi ve sıvı bazlı sitoloji tekniklerinden biri olan thin prep, tanı ve tedavi protokollerinde kullanılmak üzere Kahta Devlet Hastanesi'nin patoloji kliniğinde kullanılarak halka hizmet vermeye başladı.

Erken tanının, tedavi başarısını artırmada kritik rol oynadığını belirten Kahta Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mustafa Akel, "Hastalarımıza daha güvenilir ve hızlı sonuçlar sunmak için yeni teknolojiler kullanıyoruz. Bu kapsamda özellikle rahim ağzı kanser taramalarında kullanılan smear testlerinin en güncel çalışma yöntemi olan sıvı bazlı sitoloji cihazı artık hastanemizde hizmet vermeye başladı. Bu sistem sayesinde sonuçlar çok kısa sürede çıkıyor. Erken tanı ile tedavi hem şansı artıyor hem de daha güvenilir sonuçlar elde ediliyor. Hastalarımıza daha güvenilir ve hızlı sağlık hizmeti sunmak için çalışıyoruz. Bu cihazın hastanemize kazandırılmasında başta Adıyaman Milletvekili Doç. Dr. İshak Şan'a ve Adıyaman İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Şirik olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

Kaynak : PERRE