Şeriban ÖZÇAKMAK - Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yunus ekipleri, devriye ekipler ve çarşı ve mahalle bekçilerinin katılımıyla park ve bahçelere yönelik denetim gerçekleştirildi.

Denetimler kapsamında, şüpheli şahıslar ve araçlar üzerinde yapılan aramalarda; 1 adet ruhsatsız tabanca ve şarjör, 2 adet kesici alet, 16 adet fişek ele geçirildi.

Toplam 19 bin 521 TL idari para cezası uygulandı.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliği için uygulama ve denetimlerimiz kararlılıkla devam edecektir" ifadeleri kullanıldı.



Kaynak : PERRE