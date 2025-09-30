Şeriban ÖZÇAKMAK - Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, itfaiye personelleri ile bir araya geldi. Ziyarette itfaiye personeli ve stajyerler hazır bulundu. Program, yapılan duaların ardından yemek ikramıyla devam etti.

"Vatandaşın En Zor Anında Yanlarında Kahramanlarımız Var"

İtfaiye Haftası vesilesiyle personeline hitap eden Başkan Tutdere, itfaiyeciliğin kutsal bir görev olduğunu vurgulayarak, "İtfaiye, ülkemizin en köklü kuruluşlarından biridir. Böyle bir ekibin parçası olmak, bu kutsal görevi yerine getirmek hepimiz için onur verici. Vatandaşlarımızın en zor anında, yangında, selde, trafik kazasında onların yanında siz varsınız. Sizler, belediyemizin en değerli kahramanlarısınız. Göreve başladığım günden itibaren itfaiyemiz için üzerimize düşeni yaptık, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Başkan Tutdere'den İtfaiye Personeline Teşekkür Mesajı

Konuşmasının devamında personelin fedakâr çalışmalarını kutlayan Tutdere, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hepimiz, kazasız belasız günler dileriz. Ancak olağanüstü durumlarla karşılaştığımızda sizler cesaretiniz ve deneyiminizle müdahale ederek önce vatandaşlarımızın can güvenliğini, ardından mal güvenliğini sağlıyorsunuz. Bugüne kadar gösterdiğiniz özverili çalışmalar için sizlere teşekkür ediyorum. Adıyaman Belediyesi'nin çalışanları ve bu halkın evlatları olarak zor zamanlarda büyük bir görev üstlendiniz. Belediye başkanınız olarak tüm emekleriniz için teşekkür ediyor, başarılar diliyorum. Allah şehrimize ve ülkemize bir daha afet yaşatmasın. Gününüz ve haftanız kutlu olsun."

