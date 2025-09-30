Şeriban ÖZÇAKMAK - Adıyaman Belediyesi, bünyesinde çalışan personellere yönelik başlattığı maaş promosyon ihalesinde rekor bir tutara imza attı. Türkiye İş Bankası'yla varılan anlaşma sonucunda, çalışanlara 3 yıl için kişi başı 71 bin 500 TL ödeme yapılması kararlaştırıldı. İhale, işçilerin sosyal hakları korunarak gerçekleştirildi.

İhale sürecinin ardından Türkiye İş Bankası A.Ş. Adıyaman Şube Müdürü Yıldırım Yıldızçelik, Yörem Mühendislik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Av. Hakan Varan, Yörem A.Ş. Genel Müdürü Muhammet Ali Hazar, Belediye İş Sendikası Adıyaman Şube Başkanı Mehmet Akif Atlıhan, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'yi makamında ziyaret etti.

"Emekçilerimizin Yüzünü Güldürecek Bir İmzaya Şahitlik Ettik"

Promosyon ihalesine ilişkin değerlendirmede bulunan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, "Belediyemizde, özellikle Yörem şirketimizin emekçilerini sevindirecek önemli bir imzaya hep birlikte şahitlik ettik. Şirketimiz yetkilileriyle Türkiye İş Bankası arasında gerçekleştirilen ihalede, en yüksek teklifi veren Türkiye İş Bankası çalışanlarımıza üç yıllık promosyon bedeli olarak 71 bin 500 TL ödeme yapmayı taahhüt etti. Bu rakamla ihale İş Bankası'nda kaldı. Yapılan bu anlaşmanın, belediyemizde alın teriyle çalışan tüm mesai arkadaşlarımız için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

"Çalışanlarımız, Faizsiz Kredi İmkanlarından Faydalanabilecek"

Başkan Tutdere, "Bu ihale kapsamında emekçi kardeşlerimizin tercih hakkı da bulunuyor. Promosyon bedelinin yanı sıra dileyen çalışanlarımız faizsiz kredi imkanlarından faydalanabilecek. Bu protokolün belediyemiz çalışanlarına ve Yörem şirketimizin emekçilerine hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Ayrıca promosyon görüşmeleri sırasında büyük gayret gösteren sendika başkanımıza, şirket yetkililerimize ve banka temsilcilerimize de şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak : PERRE