Sosyal medyada yayılan görüntülerle ilgili yapılan Valilik açıklamasında, bu hareketin depremzedelerle alakalı olmadığı vurgulandı.

Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, 17 Mart 2024 Pazar günü Örenli Kalıcı Deprem Konutlarının kura merasimine ve anahtar teslimine hazırlık esnasında yaşanan bayrak olayının, alanda çalışanlar tarafından gerçekleştirildiği belirtildi. Aynı gün tespit edilen olay üzerine ilgili kişiler hakkında idari ve adli soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “17 Mart 2024 Pazar günü, Örenli Kalıcı Deprem Konutlarının Kura Merasimine ve anahtar teslimine hazırlanması esnasında Bayrağımıza yapılan saygısızlığı içeren bir video Sosyal Medyada yer almaktadır. Alanda çalışanlar tarafından gerçekleştirildiği tespit edilen olay aynı gün öğrenilmiş, ilgili kişiler hakkında idari ve adli soruşturma başlatılmıştır. Süreç valiliğimizce yakinen takip edilmekte ve gereken hukuki işlemler yapılmaktadır. Konunun, konutlarını teslim alan vatandaşlarımızla ilgisi bulunmamaktadır.”

Valilik açıklamasıyla, olayın soruşturulduğu ve gereken hukuki işlemlerin yapıldığı belirtilirken, depremzedelerin bu olayla bir ilişkisinin olmadığına dikkat çekildi.

Kaynak : PHA