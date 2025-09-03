Adıyaman Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde açılması planlanarak başvurusu yapılan yedi tezli yüksek lisans programı, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylandı. Kabul edilen programlar, Adıyaman Üniversitesi’nin akademik çeşitliliğini artırmasının yanı sıra lisansüstü eğitim gören öğrencilere yeni fırsatlar sunacak.
Üniversite yönetiminin girişimleri sonucunda YÖK tarafından kabul edilen programlar şu şekilde belirlendi:
Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi (YL) (Tezli)
İngiliz Dili ve Edebiyatı (YL) (İngilizce) (Tezli)
Tekstil Mühendisliği (YL) (Tezli)
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme (YL) (Tezli)
Tıbbi Fizyoloji (YL) (Tezli)
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği (YL) (Tezli)
Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği (YL) (Tezli)
Kaynak : PHA