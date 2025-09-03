Bunlar da ilginizi çekebilir

Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği (YL) (Tezli)

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği (YL) (Tezli)

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme (YL) (Tezli)

İngiliz Dili ve Edebiyatı (YL) (İngilizce) (Tezli)

Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi (YL) (Tezli)

YÖK’ten depremzede öğrencilere ‘Özel Öğrencilik’ Desteği: 1 Yıl daha uzatıldı

Üniversite yönetiminin girişimleri sonucunda YÖK tarafından kabul edilen programlar şu şekilde belirlendi:

Adıyaman Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde açılması planlanarak başvurusu yapılan yedi tezli yüksek lisans programı, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylandı. Kabul edilen programlar, Adıyaman Üniversitesi’nin akademik çeşitliliğini artırmasının yanı sıra lisansüstü eğitim gören öğrencilere yeni fırsatlar sunacak.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.adiyamanlilar.net dışındaki bir siteye yönlendiriyor.