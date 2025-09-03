Adıyaman Milletvekili Doç. Dr. Resul Kurt, tarihi kura çekimi töreni öncesi yaptığı açıklamada, hak sahiplerinin büyük bir bölümünün yeni yuvalarına kavuşacağını vurgulayarak, “Depremin en ağır izlerini taşıyan illerden biri olan şehrim Adıyaman, bu büyük dönüşüm sürecinin en önemli paydaşlarından biri olarak öne çıkıyor. Şehirde binlerce konutun yapımı hızla sürerken, yıl sonuna kadar hak sahiplerinin büyük bir bölümü yeni yuvalarına kavuşmuş olacak. Adıyaman’da sadece evler değil, umutlar da yeniden inşa ediliyor" açıklamalarında bulundu.

Adıyaman’da sadece evler değil, umutlar da yeniden inşa ediliyor."

Milletvekili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kaydetti:

Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay’da anahtar teslimi

“Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla 6 Eylül Cumartesi günü Malatya’da düzenlenecek olan “Asrın İnşasında 300 Bin Yuva Tamam” temalı kura çekim töreni, deprem bölgesinde yaraların sarılması yolunda tarihi bir dönüm noktası olacak. Tören kapsamında Malatya’nın yanı sıra Adıyaman, Kahramanmaraş ve Hatay’da da konutların anahtarları hak sahiplerine teslim edilecek.”

"Depremin en ağır izlerini taşıyan illerden biri olan şehrim Adıyaman, bu büyük dönüşüm sürecinin en önemli paydaşlarından biri olarak öne çıkıyor. Şehirde binlerce konutun yapımı hızla sürerken, yıl sonuna kadar hak sahiplerinin büyük bir bölümü yeni yuvalarına kavuşmuş olacak. Adıyaman’da sadece evler değil, umutlar da yeniden inşa ediliyor."

“Yıl sonuna kadar çok sayıda hemşehrimiz yeni yuvalarına kavuşacak”

“Kadim şehrimizin küllerinden yeniden doğuşu ve ayağa kalkması için depremden sonra devletimizin tüm imkânları seferber edilmiş, Adıyaman’da binlerce konutun temeli atılmıştır. Yıl sonuna kadar çok sayıda hemşehrimiz yeni yuvalarına kavuşacaktır."

“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü liderliği ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum’un gayretleri sayesinde Adıyaman’ımız hızla ayağa kalkmaktadır. Şehrimizin dört bir yanında yükselen yeni konutlarla birlikte okullar, sağlık merkezleri, ticaret alanları ve altyapı projeleriyle daha modern ve yaşanabilir bir Adıyaman inşa ediliyor.”

“Cumhurbaşkanımıza ve Bakanımıza Adıyaman halkı adına şükranlarımı sunuyor, emeği geçen tüm kurum ve çalışanlara teşekkür ediyorum. Yeni evlerine kavuşacak hemşehrilerime de huzurlu, sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyorum”

Kaynak : PHA