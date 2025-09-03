Adıyaman’da 88 oda ve 161 yatak kapasitesiyle hizmet vermeye başlayan Sanko Öğretmenevi’ni ziyaret eden AK Parti Adıyaman İl Başkanı Faruk Bülent Kablan’a, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mehmet Fatih Olgun, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Saliha Diler, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Ramazan Çetin ve İl Başkan Yardımcıları da eşlik etti.

“Şehrimize değer katacak”

Başkan Kablan sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Öğretmenevi Müdürümüz Sayın Aziz Özbilgiç’e misafirperverliği için teşekkür ediyor, Öğretmenevimizin hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyor, Adıyaman’ımıza değer katacağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Kaynak : PHA