Gürlevik su kaynağında incelemelerde bulunan Başkan Tutdere’ye, Yaylakonak Belediye Başkanı Abuzer Aydın ve CHP il yönetiminden Abuzer Ünlü eşlik etti

‘Su arzında yaşanan sorunların belediyeye yüklenmesi vicdansızlık’

Kaynaktaki suyun tamamen kuruması karşısında içinin karardığını belirten Başkan Tutdere, buna rağmen su arzıyla ilgili yaşanan sorunların Adıyaman Belediyesi’ne yüklenmesini vicdansızlık olarak değerlendirerek, “Kaynaklarımız bu haldeyken belediyeyi suçlamak tek kelimeyle vicdansızlıktır. Adıyaman’ın su sorununu kalıcı projelerle çözmek için tüm kurumların birlikte hareket etmesi gerekiyor.” dedi.

Gürlevik su kaynağında suların çekilmesiyle ortaya çıkan manzaranın bugün yaşanılan su kesintilerinin en büyük fotoğrafı olduğunu vurgulayan Başkan Tutdere, “Adıyaman’a su sağlayan Gürlevik İsale Hattımızın tam merkezindeyiz, pınarın gözündeyiz. Tabii buraya geldiğimizde içimiz karardı. Yıllardır burada özellikle bu mevsimde artan sular demir korktukların arasından dereye akarken bugün yosunlar bile pınarın gözünde kurumuş durumda. Aslında bu tablo Adıyaman’da yaşadığımız su sıkıntısının en güzel fotoğrafı” dedi.

Başkan Tutdere, ‘Adıyaman’da su var, ancak dağıtımda sorun var’ diyenlere seslendi: “Gelin kendiniz görün”

Su kaynaklarının durumu ortada iken Belediyeyi eleştirenlere seslenen Başkan Tutdere, “Su var da belediye yönetemiyor diyenlere sesleniyorum. Su nerede? Gelin kendiniz görün. Bölgede yaşanan kuraklığın ve su kaynaklarımızdaki durumu bizzat görün. Adıyaman’ın kaynaklarının, su kaynaklarımızın durumunu görmeden,bilmeden sadece ve sadece belediyeyi eleştirmek adına yapmış olduğunuz açıklamaların hiçbir kıymeti harbiyesi yok. Yapılması gereken tek bir iş var. Bu gerçeklikle yüzleşeceğiz. Adıyaman’ın içme suyu sorununu kalıcı olarak çözüme kavuşturmak için hep beraber hepimiz birlikte ortak bir potada birleşeceğiz. Çocuklarımıza su sorunu yaşatmamak adına kalıcı projeleri hayata geçirmek adına mutlaka adım atmamız lazım. Burada bütün kurumların, bakanlığın özellikle Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün mutlaka ve mutlaka harekete geçmesi gerekiyor” açıklamalarında bulundu.

“Kırkgöz Çeşmesi kururken, Havşeri’de debi düşüklüğü yaşanıyor”

Diğer su kaynaklarında da durumun aynı olduğunun altını çizen Başkan Tutdere, söz konusu kuraklık ve yanı sıra 6 Şubat depremlerinin altyapı hatlarına zarar vermiş olması, kentte deprem sonrası yapılan inşaat sayısının artması gibi nedenlerden dolayı zaten azalan suyun şehir arzını karşılayamadığını vurguladı. Başkan Tutdere, “Havşeri’de aynı durum söz konusu. Buralarda ciddi bir debi düşüklüğü var. Kırkgöz çeşmemiz tamamen kurumuş durumda. Dolayısıyla Adıyaman’a su arzı sağlayan kaynakların durumu bu haldeyken bunun üzerinden belediyeyi yıpratmaya dönük eleştiri yapmak tek kelimeyle vicdansızlıktır, haksızlıktır. Bütün halkımıza açıkça ifade ediyoruz ve beyan ediyoruz. Adıyaman’a gelen su şu anda talebi karşılayamıyor. Yoğun inşaatlar, depremlerden sonra hatlarımızın zarar görmüş olması, talebin fazlalığı su arzının talebi karşılamıyor olması, su kaynaklarımızın yetersizliği şu an Adıyaman’da dönüşümlü su vermemizin sebebidir” ifadelerini kullandı.

Yaylakonak Belediyesi’nden çağrı

Yaylakonak Belediye Başkanı Abuzer Aydın da gördüğü manzara karşısında üzüntüsünü dile getirdi. Aydın, benzer sorunların Yaylakonak’ta da yaşandığını belirterek, kurumlara sorumluluk almaları çağrısında bulundu.

Kaynak : PHA