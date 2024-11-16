Etkinlikte, emeklilere yönelik farkındalık oluşturma ve dijital çağın avantajlarını paylaşma amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü ile Başladı

Kampüs içinde düzenlenen program, sağlıklı yaşam yürüyüşü ile başladı. Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, SGK İl Müdürü Fuat Tekin, İl Halk Sağlığı Müdürü Dr. Mustafa Kutlu, Türkiye Emekliler Derneği Adıyaman Şubesi üyeleri ve çok sayıda emekli vatandaşın katıldığı yürüyüş, rektörlük binası önünden başlayarak Gençlik Meydanı’nda son buldu.

Rektör Keleş: “Emeklilerimiz, Toplumumuzun Hafızasıdır”

Yürüyüşün ardından katılımcılarla kahvaltıda bir araya gelen Rektör Prof. Dr. Mehmet Keleş, emeklilerin ülkeye katkılarının altını çizdi. Keleş, “Emeklilerimiz, ülkemizin bugünlere gelmesinde büyük katkılar sunmuş, bizlere rehber olmuş değerli insanlardır. Onların toplumda hak ettikleri saygıyı görmeleri ve yaşam kalitelerinin artması bizler için bir sevinç kaynağıdır. Üniversite olarak her zaman emeklilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz ve bu tür etkinlikleri sürdüreceğiz” dedi.

Konferansta Dijital Dünyanın Faydaları ve Riskleri Ele Alındı

Program, Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı’nda düzenlenen İleri Yaş İçin Dijital Dünya: Faydalar ve Riskler başlıklı konferans ile devam etti. Konferansın açılış konuşmasını yapan Sosyal Araştırmalar Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Fadime Tikbaş, yıl boyunca devam edecek etkinliklere dikkat çekerek şunları söyledi:

“Emeğe duyduğumuz saygının bir göstergesi olarak oluşturduğumuz bu etkinlikler dizisinde dijital dünyanın avantaj ve dezavantajlarını ele alacağız. İlerleyen haftalarda ileri yaşta sağlık kontrolleri, diş sağlığı, ruh sağlığı, başarılı yaşlanma, zaman yönetimi ve girişimcilik gibi konularda oturumlar düzenleyeceğiz.”

Dijital Dünya: Fırsatlar ve Tehditler

Konferansın ana konuşmacısı Dr. Öğr. Üyesi Ferdi Doğan, dijital dünyanın emekliler üzerindeki etkilerini anlattı. Doğan, dijitalleşmenin yaşlı bireyler için sosyal ve sağlık alanlarında yeni fırsatlar sunduğunu ancak bu dünyanın bazı riskler de barındırdığını ifade ederek, “Yaşlı bireylerin dijital dünyayı güvenle kullanabilmeleri için bilinçlendirme büyük önem taşıyor” dedi.

Teşekkür Belgesi Takdimi

Konferansın ardından Dr. Öğr. Üyesi Ferdi Doğan’a katkılarından dolayı teşekkür belgesi verildi. Program, emeklilerle birebir görüşmeler ve fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Adıyaman Üniversitesi’nin emeklilere yönelik düzenlediği bu tür etkinliklerin, toplumda farkındalık oluşturma ve emeklilerin yaşam kalitesini artırma amacını taşıdığı vurgulandı.

Kaynak : PHA