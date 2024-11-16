"Genç Başkan'dan Öğrenciler İçin Anlamlı Talimatlar"

Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’nin makamına oturan Zeynep Rana Ağır, özellikle öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik adımlar atılması için talimat verdi. Rana, kütüphane kapasitelerinin artırılmasını ve sabahları öğrencilere çorba ve çikolata ikram edilmesini istedi.

Başkan Tutdere, Zeynep Rana’nın taleplerini anında ilgili birimlere ileterek, Kültür Müdürlüğü’ne düzenlemelerin yapılması talimatını verdi.

“Bu Koltukları Sizlere Bırakacağız”

Başkan Tutdere, makamı devrettiği Zeynep Rana’yı şu sözlerle tebrik etti:

“Zeynep Rana, LGS’de gösterdiği başarıyla hepimizi gururlandırdı. Deprem gibi zor koşullarda bu başarıyı elde etmesi son derece anlamlı. Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye’nin geleceğini gençlere emanet etti. Biz de görevimizi tamamladıktan sonra bu ülkenin ve bu kentin yönetimini sizlere bırakacağız. Bu koltuklar sizlerin ve sizler gibi başarılı gençlerin hakkı.”

“Adıyaman Senin” Projesi ile Çocukların Katılımı Teşvik Ediliyor

Adıyaman Belediyesi’nin çocukların kent yönetimine katılımını artırmak ve onların ihtiyaçlarını anlamak amacıyla başlattığı “Adıyaman Senin” projesi kapsamında her ay farklı bir çocuk, başkanlık makamında ağırlanıyor. Proje ile çocuklara fikirlerini özgürce ifade etme ve kendi yaş gruplarının ihtiyaçlarına yönelik önerilerde bulunma fırsatı sunuluyor.

Başkan Tutdere, projenin devam edeceğini belirterek, gençlerin talep ve fikirlerinin belediyenin hizmet anlayışında önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı.

"Ziyaret Hediyelerle Sonlandı"

Ziyaretin sonunda Başkan Tutdere, Zeynep Rana Ağır’a başarılarından dolayı çeşitli hediyeler takdim etti. Tutdere, projenin çocukların geleceğe dair motivasyonlarını artırmayı amaçladığını ifade ederek, “Adıyaman Senin” projesi kapsamında çocukların taleplerini dinlemeye devam edeceklerini söyledi.

Kaynak : PHA