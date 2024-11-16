"Restorasyon Çalışmaları Hızla Devam Ediyor"

Vali Varol, Adıyaman'ın tarihi ve kültürel mirası açısından büyük öneme sahip olan Ulu Camii ve Kap Camii'nin restorasyon süreçlerinin hummalı bir şekilde ilerlediğini vurguladı. Çalışmaların önümüzdeki yılın sonuna kadar tamamlanmasının hedeflendiğini belirten Vali Varol, şunları söyledi:

“Ulu Camii ve Kap Camii şehrimizin merkezindeki önemli tarihi ve kültürel değerlerimiz arasında yer alıyor. Bu camilerle ilgili restorasyon çalışmaları titizlikle devam ediyor. Hem Ulu Camii hem de Kap Camii'nin restorasyon süreçlerinin 2025 yılının sonundan önce tamamlanması planlanıyor.”

"Ulu Camii'de Zemine İlişkin Sorunlar Çözülüyor"

Ulu Camii'nin restorasyon sürecinde karşılaşılan zemin ve yer altı suyu sorunlarına dikkat çeken Vali Varol, bu problemlerin çözümü için özel çalışmalar yürütüldüğünü ifade etti:

“Ulu Camii'nin zeminle ilgili ve zeminin etrafındaki yer altı suyuyla ilgili bazı sıkıntıları var. Ancak bu vesileyle bu sorunlar da çözülecek ve cami, çok daha sağlam bir şekilde restore edilerek orijinal haliyle ayağa kalkacak.”

"Kap Camii'nde Daha Hızlı İlerleme"

Kap Camii'nin zeminde su bulunmaması nedeniyle teknik olarak daha hızlı ve kolay bir restorasyon süreci geçirdiğini belirten Vali Varol, bu caminin çalışmalarının da planlanan takvime uygun şekilde devam ettiğini söyledi.

"Hedef: Tarihi Değerlerin Yeniden Kazandırılması"

Vali Osman Varol, çalışmaların tamamlanmasının ardından hem bölgenin ibadet ihtiyacının karşılanacağını hem de Adıyaman'ın önemli tarihi eserlerinin orijinal halleriyle halkın kullanımına sunulacağını belirterek sözlerini şöyle tamamladı:

“Bütün gayemiz bu değerlerimizi bir an önce ayağa kaldırıp hem bölgenin ihtiyacına cevap vermek hem de Adıyaman’ımızın önemli tarihi eserleri olan bu iki camimizi vatandaşımızın tekrar kullanımına sunmaktır.”

"Tarihi Eserler Adıyaman'a Yeniden Kazandırılacak"

Adıyaman'ın tarihine ışık tutan Ulu Camii ve Kap Camii'nin restorasyon süreçleri, şehrin kültürel mirasını koruma ve gelecek nesillere aktarma hedefiyle devam ediyor. Restorasyon tamamlandığında, camiler hem tarihi dokularını koruyacak hem de bölge halkının ibadet ihtiyacını karşılamaya devam edecek.

Kaynak : PHA