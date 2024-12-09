Protokol imza törenine Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş ve Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş katıldı.

İki üniversite arasındaki protokol çerçevesinde akademik araştırmalarda ortak çalışmalar yapılması; kongre, sempozyum ve konferans gibi bilimsel etkinliklerin birlikte düzenlenmesi hedefleniyor.

Ayrıca sportif ve kültürel aktivitelerde iş birliği sağlanması, ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyindeki öğrenci değişimleri ile öğretim elemanı ve idari personel değişimi gibi konularda ortak çalışmalar yapılması kararlaştırıldı.



Kaynak : PHA