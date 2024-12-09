Alınan bilgiye göre olay, öğlen saatlerinde merkeze bağlı Kömür Beldesinde meydana geldi.

Kırsal alanda hayvanlarını otlatan Mehmet Keleş, ineği boş kuyuya düştüğünü görünce çevredekilerden yardım istedi. Bir süre ineği çıkartmak için çalışan Keleş, başarısız olunca itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından 1 saat süren çalışmanın ardından inek kuyudan çıkartılarak sahibine teslim edildi. Yorgun ve bitkin düşen ineği besleyen Mehmet Keleş, itfaiye erlerine teşekkür etti.



Kaynak : PHA