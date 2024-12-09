Vali Varol, İl Özel İdaresi ve İpekyolu Kalkınma Ajansının işbirliğiyle Adıyaman OSB’de kurulacak olan ve Adıyaman'a değer katacak Tekstil Kent inşaat alanında incelemelerde bulundu.

Vali Varol, Adıyaman’daki işsizliğe çözüm üretmek, istihdama ilave değerler kazandırmak amacıyla İl Özel İdaresi ve İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından OSB’de yapılan Tekstil Kent inşaatı hakkında Genel Sekreter Sami Işık’tan bilgiler aldı.

İnceleme esnasında değerlendirmede bulunan Vali Varol,"İlimizde yatırım ve istihdam sağlayacak projenin alt yapısı hazırlanıyor. İstihdam ve yatırım yapmak isteyen bütün müteşebbislerimize her türlü kolaylığı sağlıyor ve sağlamaya hazırız. İlimizde istihdamı arttıracak, ekonomiyi canlandıracak Tekstil Kentin hayırlı olmasını diliyoruz"dedi.



Kaynak : PHA