Dil eğitimi ve kültürel etkileşim bir arada



Türkçe Yaz Okulu yalnızca yabancı öğrencilere Türkçe öğretmeyi değil, aynı zamanda katılımcıların Türk kültürüyle doğrudan temas kurmasını da amaçlıyor. Program boyunca öğrenciler, hem sınıf içi eğitimlerle dil becerilerini geliştirecek hem de Adıyaman’ın tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini keşfetme imkânı bulacak.



Etkinlik kapsamında Adıyaman’a gelen öğrenciler üniversite yetkilileri tarafından karşılanarak şehir ve program hakkında bilgilendirildi. Program boyunca çeşitli sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlenecek; öğrenciler halk oyunları, geleneksel el sanatları, mutfak kültürü gibi alanlarda deneyim kazanacaklar.



Rektör Keleş'e teşekkür ziyareti



Yaz Okulu öğrencileri, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş’i de makamında ziyaret etti. Rektör Keleş, öğrencilerle sohbet ederek Türkiye’ye ve Adıyaman’a hoş geldiniz dileklerini iletti. Öğrenciler ise gösterilen misafirperverlikten ve destekten dolayı teşekkür ederek, Adıyaman’da bulunmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdiler.



Adıyaman Üniversitesi’nin ev sahipliği yaptığı bu etkinlik, Türkiye'nin kültürel diplomasi faaliyetleri açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Programın sonunda öğrencilerin hem Türkçeye hâkimiyetlerinin artması hem de Türkiye ile daha güçlü bağlar kurmaları hedefleniyor.

Kaynak : PHA