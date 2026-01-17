TÜİK tarafından açıklanan verilere göre Aralık 2025'te Türkiye genelinde 248 bin 205 aracın trafiğe kaydı gerçekleştirildi. Kaydı gerçekleştirilen araçlar içerisinde en büyük payı yüzde 59,3 'ünü otomobiller yüzde 23,6 ile motosikletler ve yüzde 12,9 ile kamyonetler takip etti.

Adıyaman'da araç sayısı artıyor

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre Adıyaman'da kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı Ağustos ayında 158 bin 572, Eylül ayında 159 bin 575,Ekim ayı itibariyle 160 bin 408'e, kasım ayı itibariyle bu sayı 161 bin 203'e ulaşırken Aralık ayında ise araç sayısı Adıyaman genelinde 162 bin 221'e ulaştı. Bu araçlardan 70 bin 341 otomobil, 21 bin 126 kamyonet, 4 bin 879kamyon ve 37 bin 770motosiklet bulunuyor. Bu sıralamayı diğer araç türleri takip etti.

Adıyaman trafiğine bin 18 araç katıldı!

Aralık 2025 döneminde Kayseri'de trafiğe bin 18 yeni araç kaydedildi. Bu araçlardan 426'sını otomobiller, 222'sini motosikletler 122'sini ise kamyonetler oluştururken, bunu diğer araç türleri takip etti.

Kaynak : PERRE