Adıyaman Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından, İl Müdür Yardımcısı Osman İde başkanlığında, Besni Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünde görev yapan meslek personeline yönelik SED Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmetleri kapsamında yürütülen saha uygulamaları ele alınırken, hizmet süreçlerinin daha etkin ve verimli hale getirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu. Ayrıca sahada karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri görüşüldü.

İl Müdür Yardımcısı Osman İde, çocuklar ve ailelere yönelik sunulan sosyal hizmetlerin niteliğinin artırılması için koordinasyon ve iş birliğinin önemine dikkat çekti. İde, bu tür toplantıların düzenli olarak devam edeceğini ifade etti.

Kaynak : PERRE