6 Şubat depremlerinin ardından Adıyaman'da yaşanan sorunların tespiti ve çözüm önerilerinin kamuoyuyla paylaşılması amacıyla kurulan Adıyaman Platformu, 2026 yılının ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantı, Platform Sözcüsü Zeynel Abidin Kıymaz başkanlığında yapıldı.

'Çabamız Sürecek'

Toplantının açılış konuşmasını yapan Zeynel Abidin Kıymaz, platformun kuruluşundan bugüne kadar emeği geçen herkese teşekkür ederek, Adıyaman için yürütülen mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

Kıymaz, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

'Adıyaman, 6 Şubat felaketinin yaralarını sarmak ve yeniden yaşanabilir bir kent haline gelmek için büyük bir mücadele veriyor. Biz de Adıyaman Platformu olarak, karınca kararınca bu sürece katkı sunmaya çalıştık. Eğitimden sağlığa, ulaşımdan sosyal yaşama kadar birçok alandaki eksikleri tespit ettik; bununla yetinmeyip çözüm ve alternatif projeler de sunduk.'

'Sorunlar Azaldı Ama Yapılacak Çok İş Var'

Bir yıl öncesine kadar Adıyaman'ın ciddi bir sorunlar yumağı içinde olduğunu hatırlatan Kıymaz, gelinen noktada önemli mesafeler alındığını ancak sürecin henüz tamamlanmadığını ifade etti.

Kıymaz, 'Birçok alanda ilerleme sağlandı, çalışmalar devam ediyor. Ancak Adıyaman'ın geleceği için yapılacak daha çok iş, atılacak daha çok adım var. Adıyaman'ın her renginden, her siyasi görüşten ve farklı toplumsal kesimlerden isimlerin destek verdiği platformumuz, bundan böyle her ay değil, üç ayda bir olağan toplantılarını gerçekleştirecek. Yürütme Kurulu olarak diğer görüşmelerimizi WhatsApp grubumuz üzerinden sürdüreceğiz. Olağanüstü durumlar söz konusu olduğunda ise ihtiyaç duyulan her hafta toplanabiliriz' ifadelerini kullandı.

Adıyaman Platformu'nun 2025 Yılı Çalışmaları

Toplantıda, platformun 2025 yılı boyunca yürüttüğü çalışmalar şu başlıklar altında değerlendirildi:

Deprem Sonrası Sorunların Tespiti: Barınma, altyapı, ulaşım ve şehircilik alanlarındaki temel sorunlar raporlandı.

Eğitim Alanında Tespit ve Öneriler: Okulların durumu, üniversite öğrencilerinin barınma ve sosyal ihtiyaçları gündeme taşındı; gençlere yönelik sosyal ve kültürel projeler desteklendi.

Sağlık Hizmetleri Değerlendirmesi: Sağlık tesislerinin mevcut durumu incelendi, eksikler kamuoyuyla paylaşıldı; alternatif çözüm önerileri ilgili kurumlara iletildi.

Ulaşım ve Kent Yaşamı: Şehir içi ulaşım, trafik ve planlama sorunlarına dikkat çekildi; uzun vadeli, yaşanabilir kent vizyonu çerçevesinde öneriler geliştirildi.

Kamuoyu Oluşturma ve Farkındalık: Basın açıklamaları, toplantılar ve istişarelerle Adıyaman'ın sorunları sürekli gündemde tutuldu; sivil toplum, siyaset ve bürokrasi arasında köprü görevi üstlenildi.

Gençlerden Mini Konser

Toplantıya katılan platform üyeleri, 2025 yılını değerlendirirken 2026 yılına dair dilek ve temennilerini paylaştı. Programın sonunda, Gençlik Merkezi keman kursuna katılan üniversite öğrencileri mini bir konser sunarak platform üyelerini gençlerini ve çocuklarını müzik kurslarına davet etti.

Toplantıya Katılan Yürütme Kurulu Üyeleri

Av. Bilal Doğan, Müslüm Aslanoğlu, Hakan Danış, Hakan Karaaslan, Hakan Yanar, Mehmet Çelik, Bahattin Yetiş, Muhammet Aktan, Bekir Aktan, Hasan Toprak, Serkan Gürkan, İsmail Atay, Hilal Kaygusuz, Hüseyin Göçer, Şükrü Taşçı, Yunus Darbaş, Mustafa Duran, Akif Mehmet Ketenci, Nihal Pulat, Hatice Şekerci, Atakan Yılmaz ve Coşkun Çiçekçi toplantıya katıldı.

Toplantıda Dile Getirilen Görüş ve Öneriler

İsmail Atay: Adıyaman Küçük Sanayi Sitesi yetersiz. Kentin yeni bir oto sanayi sitesine ihtiyacı var. Hibrit ve elektrikli araçların yaygınlaşması nedeniyle, bu araçların bakım ve onarımı için eğitim ve uygulamalı kurslar düzenlenmeli.

Av. Bilal Doğan: 'Sorunların hızlı çözümü için dile getirilen konuların tüm STK'larca ortak bir dille ve yüksek sesle gündeme taşınması, kamuoyu baskısı oluşturulması gerekiyor' ifadelerine yer verdi.

İbrahim Halil Doğan: 'Yeni bir organize sanayi bölgesi gerekiyor. İş yeri kiraları ve maliyetler üreticileri zorlamaktadır. Deprem bölgesinde üretici ve imalatçılara destek şarttır' ifadelerini kullandı.

Muhammet Aktan: Kentte yollar çok kötü durumda; çukur ve çamurdan kurtulmalıyız. Sürücüler birbirine saygılı olmalı; hatalı parklar trafik sorunlarını artırıyor' dedi.

Hakan Danış: 'Güney Çevre Yolu'nun bir an önce tamamlanması ve kent merkezinin güneyinin ulaşım açısından işler hale getirilmesi önemli' ifadelerini kullandı.

Yunus Darbaş: 'Adıyaman'da turizmin geliştirilmesi ve tanıtım faaliyetlerinin artırılması gerekiyor' dedi.

Hakan Yanar: 'Kentte tüm kurum ve kuruluşların uyum içinde çalışması şart. Siyasiler de ortak bir duruş sergilemeli' ifadelerini kullandı.

Hakan Karaaslan: Üretici, imalatçı ve esnafın krediler başta olmak üzere birçok alanda desteklenmesi gerekiyor' dedi.

Nihal Pulat: 'Balıkesir Çarşısı'nda 80 esnafın bulunduğu alan okul yapılması planlanıyor. Esnafın desteklenmesi, sosyal devlet ilkesiyle uyumlu' ifadelerini kullandı.

Toplantı, birlik ve dayanışma mesajlarıyla sona erdi.

Kaynak : PERRE