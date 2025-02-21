Bu özel konserde, Adıyaman yöresine ait türküler seslendirilerek bölgenin müzikal mirasına vurgu yapılacak. Aynı zamanda, geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden Kahtalı Mıçe’ye de bir vefa niteliği taşıyacak olan etkinlikte, büyük ustanın eserlerine de yer verilecek.

Adıyaman Musiki Derneği, yerel müziğin yaşatılması ve genç nesillere aktarılması için 1992 yılından bu yana çalışmalarını sürdürüyor. Kalıcı bir mekâna ihtiyaç duymasına rağmen Türk Halk Müziği Korosu, Türk Sanat Müziği Korosu, Çocuk Korosu ve Harfane Topluluğu gibi dört farklı alanda faaliyetlerine devam eden dernek, kültürel mirasın korunması için önemli çalışmalara imza atıyor.

Sanatseverlerin yoğun ilgi göstermesi beklenen konser, Adıyaman’ın zengin müzikal kültürünü yaşatmaya katkı sunacak.

Kaynak : PHA