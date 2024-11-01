Çetin, derneğin faaliyetlerine dair bilgi vererek, sosyal etkinliklere önem verdiklerini vurguladı.

Başkan Çetin, Adıyaman Motor Grubu'nun Ayyıldız Motosiklet Federasyonu’na bağlı, Adıyaman’daki tek resmi motosiklet derneği olduğunu belirtti. Derneğin yalnızca tur ve eğlence aktiviteleriyle sınırlı kalmadığını, sosyal sorumluluk projelerinde de aktif rol aldığını ifade eden Çetin, şunları söyledi: “6 Şubat deprem yıl dönümünde dağ köylerindeki depremzede çocukları eğlendirme etkinlikleri düzenledik. Ayrıca, otizmli çocuklara asker kıyafeti giydirerek şehir konvoyu yaptık. Adıyaman’ı motosiklet tutkusu ile tanıtmayı hedefleyen derneğimiz, çevre illerde düzenlenen festivallere de katılıyor. Geçtiğimiz yıl Samsat’ta düzenlenen festivali de moto fest haline getirdik."

Cumhuriyet Bayramı etkinliklerinde yer almanın kendileri için büyük bir coşku olduğunu belirten Çetin, "Valilik, belediye veya herhangi bir kurumumuz bu tür etkinliklerde bize yer verirse destek olmaktan mutluluk duyarız," ifadeleriyle milli bayramlara olan desteklerinin altını çizdi.

Kaynak : PHA