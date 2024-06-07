Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun YKS Sınavı öncesi yayınlamış olduğu mesajında;

“Yarınlarımızın Umudu Sevgili Gençler, Uzun soluklu bir çalışma sürecinin ardından geleceğinize ve hayallerinize giden yolda önemli bir noktaya geldiniz. Süreç boyunca elinizden gelenin en iyisini yapmak için gayret gösterdiniz. Sınavda başarılı olacağınıza yürekten inanıyor ve sizlere güveniyorum. Başarı yolunda en büyük gücün kendinize duyduğunuz güvenden geleceğini unutmayın. Kendinize güvenerek emin adımlarla ilerleyin. Göreceksiniz ki hayatta verilen hiçbir emek zayi olmaz; çalışmalarınızın karşılığını muhakkak alacaksınız.

Sizleri liselerimizden uğurlarken yeni heyecanlarla, yeni bir başlangıç yapacağınız bir hayata yolcu ediyoruz. Sınav sonucuyla gideceğiniz üniversiteyi belirleyeceksiniz; ama kendinizi ne kadar geliştireceğiniz yine sizlerin elinde. Unutmayalım ki her zaman için en önemli olan topluma faydalı, ahlaklı, iyi bir birey olmak en önemli erdemdir. Başarılarımız ancak bu değerlerle birleşirse taçlanır. Sınav sonucunuz ne olursa olsun bizim gözümüzde sonuçların çok daha fazlasısınız. Sizlere güveniyor, her zaman yanınızda olduğumuzu belirterek geleceğimizi sizlere emanet ediyoruz.

Kıymetli Öğretmenlerimiz;

Sabır ve hassasiyetle yürüttüğünüz bu süreçte, öğrencilerimizin sınava hazırlanmasında emeğiniz çok fazla. Gayret ve özverili çalışmalarınızla öğrencilerimizi yükseköğretime en iyi şekilde hazırladığınızı biliyorum. Göstermiş olduğunuz sabır, gayret ve fedakârlıktan dolayı sizleri tebrik ediyor, her birinize öğrencilerimiz ve velilerimiz adına tek tek teşekkür ediyorum.

Değerli Velilerimiz;

Eğitim hayatı boyunca öğrencilerimizin yanlarında bulunarak, onların bugünlere gelmesine büyük katkıda bulundunuz. Bütün eğitim süreçlerinizde vermiş olduğunuz destekten dolayı teşekkür ediyorum. Evlatlarınızın en güzel mevkilere gelerek ülkemize ve insanlığa faydalı olmalarını temenni ediyorum.

2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavına girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyor; sınav sonuçlarının ilimiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Sınavlarda görev alacak yönetici, öğretmen ve tüm çalışanlarımıza kolaylıklar diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Kaynak : PHA