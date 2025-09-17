Fatma Didar YILDIRIM – Adıyaman İl Millî Eğitim Müdürü Ali Tosun, okul öncesi eğitimde yürütülen çalışmaları yerinde görmek, minik öğrencilerimizin öğrenme heyecanına ortak olmak ve öğretmenlerin yürüttüğü eğitim faaliyetlerini görmek amacıyla Fatma Uslu Anaokulunu ziyaret etti.

Miniklerle keyifli sohbetler gerçekleştiren İl Müdürü Tosun, öğretmenlerle de bir araya gelerek yeni eğitim yılına dair görüş alışverişinde bulundu. Özverili çalışmaları için okul öğretmenlerine teşekkür eden İl Müdürü Tosun, öğrencilere de neşeli ve başarılı bir eğitim yılı temennisinde bulundu.

Kaynak : PHA