AK Parti Adıyaman Milletvekili Hüseyin Özhan, 107 kilometrelik asfalt hamlesiyle Adıyaman yollarının yenilendiğini yaptığı paylaşımla duyurdu.

Besni'den Tut'a, Gölbaşı'ndan en uzak köylere kadar süren asfalt çalışmalarıyla Adıyaman'da daha güvenli ve hızlı ulaşım hedefleniyor. Milletvekili Özhan paylaşımında, 'Daha güvenli yollar, daha hızlı ulaşım ve güçlü bir gelecek inşa ediyoruz. Şehrimize değer katan bu büyük yatırımın Adıyaman'ımıza hayırlı olmasını diliyorum. Şehrimiz için çalışmaya, üretmeye devam' ifadelerini kullandı.

HABER: ADIYAMAN (PERRE) - Şeriban ÖZÇAKMAK

