"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası büyük yara alan Adıyaman’ın yeniden ayağa kaldırılması için tasarlanan ve 8 aydır üzerinde hassasiyetle çalışılan "Adıyaman Meydan ve Çevresi Kentsel Düzenleme Projesi"nin ana detayları açıklandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından projelendirilerek şehir merkezinin çehresini değiştirecek "Adıyaman Meydan ve Çevresi Kentsel Düzenleme Projesi" bilgilendirme toplantısı Vali Varol başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıya AK Parti Milletvekili Hüseyin Özhan, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Uzmanları, STK Başkanları ile diğer yetkililer katıldı. Hayata geçirilecek proje ile 6 Şubat depremlerinde ağır yara alan Adıyaman, belirlenen rezerv alanlarında şehrin dokusuna uygun modern bir mimari ile yeniden inşa ediliyor. Her metrekaresi özenle tasarlanan proje ile çarşı bölgesi yepyeni bir soluk alacak ve kentin o eski güzel ve canlı günlerine kavuşması için şehir yeniden inşa edilecek. Basın yayın kuruluşlarının sahip ve temsilcileri ile bir araya gelen Vali Osman Varol, projenin detaylarını açıkladı.

Projeyle ilgili bilgiler veren Varol, ilk etapta projenin küçük bir meydan projesi olarak tasarlandığını ancak Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından projenin genişletilerek kale etrafını ve şehir merkezini de içine alacak şekilde revize edildiğini ifade etti. Bu proje alanında uzman, ülke çapında birçok önemli projeye imza atmış bir ekip tarafından hazırlanmıştır.

Tarihi süreç içerisinden birçok medeniyete ev sahipliği yapan kadim şehrimizin, Türkiye Yüzyılı'mıza yakışır bir anlayışla yeniden ihya ve inşa edileceğini belirten Varol, “Şehrimizin kimliğini ve kültürünü yansıtarak dokusunu muhafaza edecek bu projenin hazırlanmasında başta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız olmak üzere, İlimiz Milletvekillerine, Adıyaman Belediyemizin eski ve yeni yönetimine ve emeği geçen tüm paydaşlarımıza çok teşekkür ediyor, projenin ilimize hayırlı olmasını diliyorum"dedi.

Kaynak : PHA