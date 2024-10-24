Adıyaman Kent Konseyi Başkanı Sinan Temel yaptığı açıklamada;

"Karanlık odaklar asla amacına ulaşamayacaktır

Karanlık güçlerin, piyonları vasıtasıyla, gözbebeğimiz kurumlardan birisi olan TUSAŞ’a düzenledikleri eylem yüreğimizi dağladı. Ülkemizin başı sağ olsun.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tesislerine dün düzenlenen hain, kalleşce yapılan menfur saldırıda şehit olan kardeşlerimize Allah’tan rahmet, ülkemize, kıymetli ailelerine başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Adıyaman Kent Konseyi Yürütme Kurulu olarak, karanlık odaklar bilsin ki, milletimizin üstün kararlığıyla, milli birlik ve kardeşliğimizle teröre prim vermemeye devam edeceğiz. Terör, bu ülkede tutunamayacaktır.

Böyle bir dönemde ülkemizin savunma sanayisindeki ilerleyişine yönelik yapılan bu saldırı çok manidardır. Savunma sanayimizin ilerleyişini durdurmak isteyen karanlık odaklar, asla amacına ulaşamayacaktır. Hain saldırıda şehit olan kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilerken, aziz milletimize başsağlığı diliyoruz." dedi.