4 Ağustos Pazar günü saat 09:00'da Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Salonunda gerçekleştirecek olan toplantıda Adıyaman Kent Konseyinin yeni başkanı seçilecek.

Belediyenin kurum ve kuruluş temcilsilerine, 24 Temmuz’a kadar katılım çağrısında bulunduğu toplantının başkanlığını Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere yapacak. Toplantıya Başkan Tutdere’nin yanı sıra Vali Osman Varol ya da temsilcisi, Valilik tarafından belirlenecek kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, mahalle muhtarları, siyasi parti temsilcileri ve Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğü temsilcileri katılacak.

Belediye olarak verimli ve etkin bir toplantının gerçekleşmesi için tüm hazırlıkları tamamladıklarını belirten Başkan Tutdere, kurum ve kuruluş temsilcilerinin toplantıya katılımının önemli olduğunu söyledi.

Kent Konseyi Yürütme Kurulu ve Kent Konseyi Başkanının seçileceği toplantıya dair açıklamalarda bulunan Başkan Tutdere, “Amaçları kent yaşamında vizyon geliştirmek, hemşehrilik bilincini artırmak ve kentin haklarını korumak, sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etmek, çevreye duyarlılığı artırmak ve sosyal yardımlaşma ile dayanışmayı sağlamak olan kent konseyleri kentimizin geleceği ve vatandaşlarımızın refahı için bu toplantı büyük önem taşımaktadır. Bu vesileyle tüm ilgili kurum ve kuruluşların Genel Kurul Toplantımıza katılımı önemlidir. Tüm kurum ve kuruluşlarımızı toplantımıza bekliyoruz.” diye konuştu. Kent Konseyi'nin oluşumu ve işleyişi, 08 Ekim 2006 tarihli ve 26313 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kent Konseyi Yönetmeliği ile düzenlenmiştir. Bu kapsamda, kent konseyleri, belediye teşkilatı olan yerlerde, mahalli idareler genel seçim sonuçlarını izleyen üç ay içinde oluşturulmaktadır. Kent konseylerinin amacı, yerel yönetim süreçlerine vatandaşların ve sivil toplum kuruluşlarının katılımını sağlamak ve kentin yaşam kalitesini artırmaktır. Kent vizyonunun geliştirilmesi, hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kent hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık ve hesap verme, katılım ve yönetişim, yerinden yönetim gibi hedefler bu amaçlar arasında yer almaktadır. Kent konseyleri, bu hedefler doğrultusunda çeşitli projeler ve faaliyetler düzenleyerek, kentin gelişimine ve yaşam kalitesinin artırılmasına katkıda bulunurlar.

Kaynak : PHA