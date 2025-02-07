6 Şubat depreminin 2’inci yıldönümü nedeniyle düzenlenen anma programına katılmak ve bir dizi temas ve açılış için Adıyaman’a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ticaret Merkezinde STK temsilcileriyle buluştu. Burada söz alan Adıyaman Kent Konseyi Başkanı H. Sinan Temel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, “Adıyaman Kent Konseyi Başkanı olarak şehrimize hoş geldiniz, şeref verdiniz” dedi ve yapılan konutlardan dolayı şükranlarını sundu.

Temel, “Şehrimize kısa zamanda binlerce konutun kazandırılması ile şehrimizin yeniden ayağa kalkmasında gösterilen olağanüstü çalışmalardan dolayı başta zat-ı alilerinize, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum’a, Sayın Valimiz Dr. Osman Varol’a, sayın milletvekillerimize ve AK Parti İl Başkanı Sayın Faruk Bülent Kablan’a teşekkür ediyoruz.” dedi.

Kent Konseyi Başkanı H. Sinan Temel sözlerine şöyle devam etti: “Sayın Cumhurbaşkanımız ‘Şehirlerimizi yeniden ayağa aldırmadan bize durmak, dinlenmek yok’ sözünüzü hatırlıyoruz. Evvel Allah sizler sayesinde şehrimiz ayağa kalkıyor. Yakında binalar da yükselecek inşallah. Şu anda içinde bulunduğumuz Adıyaman Ticaret Merkezinin şehrimize kattığı değer gibi çarşı projemiz de bittiğinde şehrimize yeni bir çehre, bir değer ve harika bir görüntü kazandıracaktır. Hem şehirde yaşayan hem de şehri yaşayanlar olarak geçmişte hayalini bile kurmakta zorlandığımız modern şehre kavuşacak olmanın heyecanını yaşıyoruz. Projede 1. Etap çalışmaları hızla devam ediyor. Diğer etapların da aynı şekilde ve hatta daha genişleyerek yapılacağına inanıyoruz. Sayın Bakanımız Murat Kurum’dan bunu güzel dönütlerini aldık. Bu şehir size çok şey borçlu, minnettarız, müteşekkiriz. Sağlığınıza duacıyız.” dedi.

Adıyaman Kent Konseyi Başkanı H. Sinan Temel, toplantının çıkışında duygularını ifade ederken Çarşı/Meydan projesinin hayata geçmesi için olağanüstü gayret gösteren bir avuç Adıyaman Gönüllüsü Çarşı Mülk Sahipleri Platformu üyelerine de teşekkür etti.

Temel son olarak şunları söyledi: “Sayın Cumhurbaşkanımızın gösterdiği ilgi ve verdiği destek bizleri ziyadesiyle memnun ve mesrur etmiştir. Şehrimizin geleceğine dair umutlarımız gün geçtikçe artmaktadır.” dedi.