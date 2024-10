Hastane binasında gerçekleştirilen tatbikat, Hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP) Başkanı Doç. Dr. Mehmet Şirik, tarafından yönetildi.

Tatbikat gereği çıkan yangın ve elektrik kesintisi nedeniyle yoğun bakım ve ameliyathanede bulunan riskli hastaların tahliyesi gerçekleştirildi. İtfaiye, AFAD, Emniyet Müdürlüğü, 112 Sağlık Görevlileri ve UMKE ekiplerinin katılımıyla yapılan tatbikat gerçeği aratmadı.

Hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP) Başkanı Doç. Dr. Mehmet Şirik, her an meydana gelebilecek afetlere hazırlıklı olmak için tatbikatların önemli olduğunu söyledi.

Görevleri gereği insan merkezli hizmetler gerçekleştirdiklerini vurgulayan Şirik, “Görevimiz gereği insan merkezli yaklaşımla, birey ve toplum sağlığını en üst düzeyde korumak, sağlık sorunlarına zamanında, uygun ve etkili çözümleri sunma çabasındayız. Bu kapsamda, Hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP) hastanemiz çalışmalarının her durumda sürdürülebilir olmasını sağlayarak, hasta ve yaralılara en etkin tedavi hizmetinin sunulmasını ve personelin ihtiyaç ve güvenliğini gözetmeyi hedeflemektedir.

Çeşitli afetlerin her an meydana gelebileceği göz önüne alınarak sağlık hizmeti sunumunda hastanemiz, afet ve acil durumun boyutu ne olursa olsun, hizmetlerini kesintiye uğratmadan sürdürmek zorundadır. Bu nedenle hastanemizin bulundukları ortam ve koşullarda karşı karşıya oldukları afet ve acil durum tehlike ve risklerini belirleyerek, risk azaltma önlemlerini önceden alması, yaşanabilecek olumsuz durumlara her zaman hazırlıklı olması ve müdahale süreçlerini etkin bir şekilde risk yönetimi çatısı altında planlama ve yönetmeleri gereklidir. Bu kapsamda, yataklı tedavi hizmeti veren hastanemiz, 2015 yılında kabul edilen mevzuat ve Bakanlığımızca belirlenen Kılavuz çerçevesinde her yıl düzenli olarak Hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP) hazırlamaktadır. Plana göre her yıl HAP masa başı ve saha tatbikatı yapılmaktadır."dedi.

Hastanemiz Afet ve Acil Durum Planına Göre senaryo şu şekilde gerçekleşti:

“22 Ekim 2024 Salı günü saat 14:00’de ilimizde Yunus Emre Mahallesi'nde Atık Su Boruları Döşeme İşlemi Esnasında Hastane Besleme Şebekesi OG (yer altı) kablosu üçü birden koparılmıştır. Yunus Emre Mahallesi ve doğusu etkilenmiştir. HAP Başkanı Olay Yönetim Merkezini toplayarak genel bilgilendirme yapıp iş akış talimatlarına ve standart olay prosedürlerine vurgu yapılarak aktivasyonu sağladı.

İl SAKOM ve Komuta Kontrol Merkezi ile irtibata geçilerek, yapılan çalışmalarla ilgili saat başı bilgilendirme ve çalışma raporlarının sunulacağı karara bağlandı. Hastanemize yoğun trafik hasta akışı olduğundan Kolluk Kuvvetlerin yardımıyla Atatürk Bulvarı ışıklardan trafik kontrollü bir şekilde sağlandı. Yakıt ihtiyacı için daha önce protokol yapılan firmalarla irtibata geçildi. Personel listeleri güncellenerek, personel ihtiyacı sorgulaması ile hastanemizin psikiyatri servisinde meydana gelen yangına Adıyaman Belediye Başkanlığı İtfaiye Müdürlüğü itfaiye erleri ve hastanemizde kurulmuş olan söndürme ekibi tarafından müdahale edilerek yangın kontrol altına alındı. Anlaşmalı olduğumuz il içi ve il dışı hastanelerle irtibata geçilerek, hastalarımızın tahliyesi hastanemiz ile 112, UMKE ve AFAD iş birliğinde başarılı gerçekleştirildi.”

Kaynak : PHA