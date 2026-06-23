Adıyaman’ın Besni ilçesine bağlı İzolllu Köyü’nde yaz aylarında artan haşere ve sinek sorununa karşı köy halkı ile gurbette yaşayan vatandaşlar örnek bir dayanışmaya imza attı. Köylülerin ve gurbetçilerin katkılarıyla alınan ilaçlama makinesi sayesinde köy genelinde düzenli ilaçlama çalışmalarına başlanırken, yürütülen çalışma vatandaşlardan da takdir topladı. Özellikle yaz mevsiminde yaşamı olumsuz etkileyen sinek ve haşere yoğunluğunun azaltılması amacıyla başlatılan uygulamanın, köyde daha sağlıklı ve konforlu bir yaşam ortamı oluşturması hedefleniyor.

Besni ilçesine bağlı İzolllu Köyü’nde yaz mevsimiyle birlikte artış gösteren haşere ve sineklere karşı köy sakinleri ile gurbette yaşayan İzolllulu vatandaşlar ortak hareket etti. Yapılan katkılarla köye ilaçlama makinesi kazandırılarak ilaçlama çalışmalarına başlandı.

Köy halkının desteğiyle temin edilen ilaçlama makinesi sayesinde köyün farklı bölgelerinde düzenli olarak ilaçlama yapılırken, çalışmalar vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.

İlaçlama çalışmalarını gönüllü olarak sürdüren Mehmet Aksu’nun her akşam kendi aracıyla köyün farklı noktalarında ilaçlama yaptığı belirtildi. Yapılan çalışmaların yaz aylarında artan sinek ve haşere yoğunluğunu azaltması amaçlanıyor.

İzolllu Köyü’nde daha önce de Çakırhüyük Belediye Başkanı Miktat Çetin’in destekleri ve İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmalarıyla ilaçlama faaliyetleri yürütülmüştü. Bu kez ise köy halkı ile gurbetçilerin kendi imkânlarıyla bir araya gelerek çözüm üretmesi köyde memnuniyet oluşturdu.

Köy sakinleri, çalışmaya katkı sunan tüm hemşehrilerine teşekkür ederek ilaçlama faaliyetlerinin yaz boyunca devam edeceğini ifade etti.

İzolllu Köyü’nde ortaya konulan birlik ve beraberlik örneği, bölgedeki vatandaşların da takdirini kazand

Adıyamanlılar Net

Kaynak : PERRE