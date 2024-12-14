Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, devam eden çalışmalar hakkında Başkan Yardımcısı Hasan Döner, Fen İşleri Müdürü, Belediye Meclis Üyeleri Mimar Ece Tuncay ve Mimar Çiler Çengel’den detaylı bilgi aldı. Binayı inşa eden müteahhit firma yetkilileri, proje sorumlularının da katıldığı sunumda, inşaatın mevcut durumu ve projenin detayları paylaşıldı.

"Belediye binamız halkımızın evi olacak"

Başkan Tutdere, yeni belediye binasının halkın evi olacağına dikkat çekerek, binanın depreme dayanıklı ve vatandaşların kolay erişebileceği şekilde tasarlanması gerektiğini ifade etti. Ayrıca dış cephede Adıyaman’ın kültürel kimliğini yansıtan malzemelerin kullanılması gerektiğini belirterek, bu konuda mimarlar ve proje ekibiyle görüş alışverişinde bulundu.

Sümerevler Mahallesi’nde, eski Su İşleri Müdürlüğü’nün bulunduğu alanda yapımı süren bina, yaklaşık 5 bin metrekare taban alanı ve 10 bin metrekare kapalı alanıyla modern ve işlevsel bir yapı olarak inşa ediliyor. Zemin artı iki kat olarak tasarlanan binada, otopark gibi kullanıcı ihtiyaçlarına yönelik detaylar da yer alacak.

2025 yılı içerisinde tamamlanması planlanan yeni belediye binası, Adıyaman’ın kültürel ve mimari değerlerini yansıtan modern bir hizmet alanı olarak vatandaşların kullanımına sunulacak.



Kaynak : PHA