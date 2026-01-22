Taziyesi bulunan vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması amacıyla ekiplerin, mesai mefhumu gözetmeksizin temizlik ile bakım ve onarım çalışmalarını titizlikle yürüttüğü bildirildi. Gece saatlerinde de devam eden çalışmalar kapsamında taziye evlerinin hijyen, düzen ve kullanım güvenliği sağlanıyor.

Belediye yetkilileri, taziye evlerinin hijyenik, düzenli ve kullanıma hazır hâlde tutulmasının önceliklerinden biri olduğunu belirterek, vatandaşların acı günlerinde daha sağlıklı ve güvenli ortamlarda taziyelerini kabul edebilmeleri için çalışmaların devam edeceğini ifade etti.

Kaynak : PERRE