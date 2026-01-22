Adıyaman Valiliği tarafından yapılan açıklamada, meteorolojik veriler doğrultusunda alınan karar kapsamında; Halk Eğitim Merkezlerine bağlı kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile kreşler ve gündüz bakımevlerinde 23 Ocak 2026 Cuma günü eğitim ve faaliyetlere bir gün süreyle ara verildiği bildirildi.

Bazı Kamu Personeli İdari İzinli Sayılacak

Valilik açıklamasında ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan malul gaziler, engelli personel, hamileler, kronik rahatsızlığı bulunanlar ile 0-6 yaş arası çocuğu bulunan kadın kamu personelinin de aynı gün idari izinli sayılacağı belirtildi.

Yetkililer, vatandaşların olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını isterken, kamuoyunun gelişmelerden resmi kanallar aracılığıyla bilgilendirilmeye devam edileceği ifade edildi.

Kaynak : PERRE