Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, bir dizi programa katılmak üzere Adıyaman'a geldi. Ziyaret kapsamında Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası'nda (ATSO) düzenlenen 'Yanınızdayız Projesi' tanıtım toplantısına katılan Gürcan, ardından Sosyal Girişimcilik Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi. Açılış sonrası önemli açıklamalarda bulunan Gürcan, Sosyal Girişimcilik Merkezi'nin kurulmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, 'Yanınızdayız Projesi ile depremden etkilenen illerimiz başta olmak üzere gençlerimizi e-ticaret ve e-ihracat ekosistemine dâhil edecek somut adımlar atıyoruz' dedi.

Açılışa Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Torunoğlu ve birçok davetli de katıldı.

'Gençlerimize Sürekli Eğitim Verecek Bir Yapı'

Merkezin gençler ve girişimciler açısından taşıdığı öneme değinen Gürcan, 'Açılışını gerçekleştirdiğimiz Sosyal Girişimcilik Merkezi'nin kurulmasında emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Merkezimizin hem ilimize hem de ülkemize hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan diliyorum. Bu yapının Adıyamanlı gençlere ve girişimcilere sürekli eğitim vermesi son derece önemli. İnşallah bundan sonraki süreçte bunu sürdürülebilir hâle getirebilirler' dedi.

Gürcan'dan Dijital Ticaret ve E-İhracat Vurgusu

Gençlerin dijital ticarette daha güçlü bir şekilde yer almasının hedeflendiğini belirten Gürcan, 'Bugün burada bulunmamızın amacı, gençlerimizin e-ticaret ve e-ihracat başta olmak üzere dijital ticaret ekosisteminde daha güçlü bir şekilde yer almalarını sağlamaktır. Girişimcilik; yeni araçlar, yeni pazarlar ve yeni imkânlarla şekillenmektedir' ifadelerine yer verdi.

Türkiye'de e-ticaretin geldiği noktaya da dikkat çeken Gürcan, 'Türkiye, e-ticaretin son yıllarda kaydettiği güçlü büyümeyle artık ekonomimizin stratejik alanlarından biri hâline gelmiştir. Bu süreçte gençlerimizin yenilikçi bakış açısı, teknolojiye hâkimiyeti ve girişimcilik potansiyeli en önemli gücümüzdür' ifadelerini kullandı.

'Genç Girişimcilerin Yanındayız'

Ticaret Bakanlığı olarak genç girişimcilere yönelik desteklerin sürdüğünü vurgulayan Gürcan, 'Genç girişimcilerin bilgiye, eğitime, finansmana ve pazara erişimini kolaylaştırmak öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor. Yanınızdayız Projesi ile depremden etkilenen illerimiz başta olmak üzere gençlerimizi e-ticaret ve e-ihracat ekosistemine dâhil edecek somut adımlar atıyoruz' dedi.

'Kendi İşinizin Patronu Olun'

Gençlere çağrısını sürdüren Ticaret Bakan Yardımcısı Gürcan, özellikle bu merkezde ticarete adım atılmasının önemine dikkat çekerek, 'Adıyamanlı gençlerimizin birilerinden iş beklemesinden ziyade, kendi işlerini kurarak ticaret yapmalarını çok önemsiyoruz. Elbette devletimiz büyüktür ve istihdam konusunda önemli imkânlar sunmaktadır ancak bireyin kendi işinin patronu olarak üretmesi ve ticaretin içinde yer alması çok daha kıymetlidir. Burada yapımına başlanan bu projenin kalıcı ve sürdürülebilir hâle gelmesi bizim için büyük önem taşıyor' ifadelerini kullandı.

Kaynak : PERRE

ADIYAMAN (PERRE) - Şeriban ÖZÇAKMAK