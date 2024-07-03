Adıyamanlıların ay yıldızlı ekibe desteğini karşılıksız bırakmayan Adıyaman Belediyesi, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere talimatı ile Eğriçay Parkı Konser Alanında (Karaali Mevkii) dev ekran kuruyor.

Daha önceki maçları da yine dev ekranda Adıyamanlılarla buluşturan Belediye, bu kez etkinlik alanına ulaşımda sıkıntı yaşanmaması için ücretsiz ring seferleri de düzenliyor.

Vatandaşlar saat 20.30’da başlayacak söz konusu ring seferlerine, 400 Yataklı Hastane K2 Konteyner Kent Önü ve Altınşehir Umut Konteyner Kent Önünden ulaşabilecek.

Kaynak : PHA