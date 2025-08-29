Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yeniden imar edilen şehirde sulama yapmayan, çevre güvenliğini almayan, gürültü ve toz gibi unsurlarla rahatsızlık veren, izinsiz olarak trafik ve yaya geçişini engelleyen ile döküm alanları dışında kaçak moloz dökümü yapan firmaları tespit ederek gerekli idari işlemleri uygulamayı sürdürüyor.

Belediye tarafından son bir ayda yapılan denetimlerde çok sayıda firma ve işletmeye tutanak tutuldu, ilgili mevzuatlar çerçevesinde idari yaptırımlar uygulandı. Kentte yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliği için özellikle inşaat ve dönüşüm süreçlerinin denetim altına alındığını vurgularken, firmalara da uyarılarda bulundu.

“Denetimlerimiz aralıksız devam edecek.”

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, denetimlerle ilgili yaptığı açıklamada kurallara uymayan firmalarla ilgili müdahalelerin devam edeceğini vurgulayarak şunları söyledi:

“Adıyaman’ımız yeniden yapılanma ve dönüşüm sürecinde önemli bir yol kat ediyor. Ancak bu süreçte hemşehrilerimizin günlük yaşamının olumsuz etkilenmemesi, çevre düzeni ve halk sağlığının korunması bizim önceliğimizdir. Zabıta ekiplerimiz, kurallara uymayan firmalara karşı gerekli müdahaleleri kararlılıkla sürdürüyor. Herkesi kurallara uymaya, kentimize birlikte sahip çıkmaya davet ediyorum. Denetimlerimiz aralıksız devam edecek.”

Belediye tarafından, vatandaşların benzer durumlarla karşılaşmaları halinde Alo 153 Zabıta Hattı üzerinden ihbarda bulunabileceği bildirildi.

Kaynak : PHA