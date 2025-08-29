30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi Zaferi’nin 103. yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımlayan AK Parti Adıyaman Milletvekili Hüseyin Özhan, “30 Ağustos aziz milletimizin Anadolu coğrafyasındaki istikbali için çok özel bir anlam ve öneme sahiptir, hepimizin ortak bayramıdır, hepimiz için bir iftihar vesilesidir” ifadelerini kullandı.

Büyük Zafer’in 103. Yıldönümünün Cumhuriyet’in en sağlam temel taşlarından birisi olduğunu vurgulayan Milletvekili Özhan, şu ifadeleri kaydetti:

“Aziz Milletimizin en önemli değerlerinden olan istiklalini ve istikbalini muhafaza uğruna verdiği destansı mücadele sonrasında kazanılan büyük zaferin 103.yıl dönümünü idrak etmenin büyük mutluluk ve onurunu hep birlikte yaşamaktayız. 30 Ağustos 1922’de Dumlupınar’da Başkomutan Gazi Mustafa Kemal komutasındaki kahraman ordumuzun kazandığı zafer, kazanılan bir muharebe olmakla kalmamış topraklarımızdaki işgali resmen sonlandırdığı gibi Cumhuriyetimizin de en sağlam temel taşlarından birisi olmuştur. Bu bakımdan, 30 Ağustos aziz milletimizin Anadolu coğrafyasındaki istikbali için çok özel bir anlam ve öneme sahiptir, hepimizin ortak bayramıdır, hepimiz için bir iftihar vesilesidir.

“Bize düşen görev, tüm imkansızlıklara rağmen Cumhuriyetimizi güçlendirmektir”

Bugün, bizlere düşen, bütün imkânsızlıklara, bütün yokluklara rağmen türlü zorlukları aşarak kurduğumuz Cumhuriyetimizi, birlik ve beraberlik içinde, bin yıldan bu yana sürdürdüğümüz kardeşlik ruhu içinde daha da yüceltmek, daha da güçlendirmek olmalıdır. Barış içinde bir arada yaşama tecrübesini, tarihten tevarüs ettiği adalet ve eşitlik ilkesini Cumhuriyetini demokrasiyle taçlandırarak gösteren Türkiye, bugün bölgesinin üstün bir gücü ve istikrar unsuru olarak, bölgesel ve küresel barışa da değerli katkılar sağlamaktadır.

Bu vesileyle; başta Cumhuriyetimizin kurucusu, Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarını, istiklal mücadelemizin kahramanlarını, vatanımız, dinimiz, ezanımız, bayrağımız, istiklal ve istikbalimiz uğruna canını feda eden tüm şehitlerimizi ve ahirete irtihal eden gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımızın 103. yılı kutlu olsun.”

Kaynak : PHA