Bunlar da ilginizi çekebilir

Son atamalarla birlikte, Adıyaman’da yaşanan 6 Şubat depreminden sonra sağlık sektöründe yaşanan personel eksikliği büyük oranda giderilmiş olacak. Böylece hekim başına düşen hasta sayısının azalması, hastalara ayrılan süreyi arttırarak daha etki ve kaliteli bir hizmetin sunulmasını sağlayacak.

Sağlık Bakanlığı’nın 124. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kurası sonucunda Adıyaman’a 124 yeni hekim atandı. Atama kapsamında Adıyaman’a 25’i uzman tabip olmak üzere toplam 124 doktor tahsis edildi. Atanan hekimlerin önümüzdeki günlerde göreve başlayacağı belirtildi.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.adiyamanlilar.net dışındaki bir siteye yönlendiriyor.