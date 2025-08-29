Bunlar da ilginizi çekebilir

Yapılacak olan duyurunun ardından atama süreci işlemleri Kasım ayında tamamlanacak.

Türkiye genelinde, sözleşmeli öğretmen alımı için başvuru süreci 21 Nisan -5 Mayıs 2025 tarihleri arasında tamamlandı. 23 Haziran’da başlayan sözlü mülakat işlemleri ise Ağustos ayı içerisinde sona erdi. Sözlü sınavda 60 puan ve üzeri puan alan öğretmen adayları başarılı sayılacak.

