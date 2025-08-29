Türkiye genelinde, sözleşmeli öğretmen alımı için başvuru süreci 21 Nisan -5 Mayıs 2025 tarihleri arasında tamamlandı. 23 Haziran’da başlayan sözlü mülakat işlemleri ise Ağustos ayı içerisinde sona erdi. Sözlü sınavda 60 puan ve üzeri puan alan öğretmen adayları başarılı sayılacak.
Mülakat sonuçlarının 29 Ağustos tarihinde erişime açılması bekleniyor.
Sonuçlar, e-Devlet üzerinden erişime açılacak.
Yapılacak olan duyurunun ardından atama süreci işlemleri Kasım ayında tamamlanacak.
Kaynak : PHA
Kaynak: RSS