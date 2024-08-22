Adıyaman’da bazı mahallelerde yaşanan su sıkıntısını çözmek amacıyla yapılan toplantıya, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’nin yanı sıra su yönetimi alanında farklı şehirlerdeki başarılı çalışmalarıyla tanınan Adıyaman Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Özgür Özdemir, ilgili belediye başkan yardımcıları, Su ve Kanalizasyon Birimi müdürleri, saha amirleri, çavuşlar ve teknik personel katıldı.

Kısa ve uzun vadeli çözümler masaya yatirildi

Toplantıda, mahallelerde yaşanan su sıkıntısının nedenleri detaylı şekilde ele alındı ve çözüm önerileri masaya yatırıldı. Su yönetimi konusunda tecrübesiyle tanınan Prof. Dr. Özgür Özdemir, çözüm yolları hakkında bilgi verdi ve teknik öneriler sundu. Görüşmelerde hem kısa vadeli çözümler hem de su sorununun kalıcı şekilde çözülmesine yönelik uzun vadeli planlar değerlendirildi.

Toplantıyla ilgili açıklamada bulunan Başkan Tutdere, “Alitaşı ve Sümerevler başta olmak üzere bazı mahallelerimizde yaşanan su sıkıntısının bir an önce çözülmesi için çalışmalarımız devam ediyor. Bu kapsamda gerçekleştirdiğimiz toplantıda, daha önce farklı şehirlerde bu alandaki başarılı çalışmalarıyla tanınan Adıyaman Üniversitemizin kıymetli Rektör Yardımcısı Sayın Prof. Dr. Özgür Özdemir, ilgili başkan yardımcımız, birim müdürlerimiz ve ekip arkadaşlarımıza çok değerli bilgiler verdi. Şehrimizdeki su sorununu çözmek için tüm ekiplerimizle çalışmalarımıza devam ediyoruz." dedi.

Kaynak : PHA