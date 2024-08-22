Adıyaman Belediyesi, deprem sonrası zarar gören yolları onararak altyapı ve asfalt çalışmalarını tamamladığı caddelerde yol çizgilerini çiziyor. Trafik güvenliğini artırmayı hedefleyen çalışmalar hakkında bilgi veren Zabıta Müdürü Şeyho Coşkun, yeni yapılan yolların yaya ve trafik çizgilerini çizmeye başladıklarını belirtti.

Coşkun, "Trafik güvenliğini artırmak ve şehir estetiğini iyileştirmek amacıyla ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan çalışmalar sayesinde hem araç sürücüleri için daha belirgin yol işaretleri sağlanırken, hem de vatandaşların güvenliği arttırılıyor." dedi.

Filamingo yolu ve karapinar mezarliği giriş yolu’nda çizgiler tamamlandi

Zabıta Müdürlüğü Trafik Birimi ekipleri, Filamingo Yolu, Karapınar Mezarlığı Giriş Yolu ve Adıyaman Üniversitesi Kavşağı'ndaki yol çizgilerini tamamladı. Ayrıca, Siteler Mahallesi Otogar Yolu ve K-2 Konteyner Kent Yolu’nda da toplam 3 kilometrelik yol çizgi çalışmaları tamamlandı. Otogar yol güzergâhında uyarıcı levhalar da yerleştirildi. Bu çalışmaların kısa süre içinde ihtiyaç duyulan diğer noktalarda da yapılacağı belirtildi.

Yenilenen yolların trafiğe uygun hale getirilmesinden memnun olan vatandaşlar, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ve ekibine teşekkür etti.

Kaynak : PHA