Esnafa anlamlı ziyaret



Zabıta birimi yöneticileri ve personeli, hem teşkilatın 198. kuruluş yıl dönümünü kutlamak hem de esnaf ve vatandaşlarla olan bağları güçlendirmek amacıyla sahaya indi. Ziyaretlerde esnaflara kırmızı karanfil takdim edildi. Esnaf, bu jestten duyduğu memnuniyeti dile getirerek zabıta ekiplerine teşekkür etti.



Etkinlik sırasında zabıta personelinin güler yüzlü yaklaşımı ve esnafla kurduğu samimi diyalog dikkat çekti. Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, bu tür etkinliklerin yalnızca kutlama amacı taşımadığını, aynı zamanda belediye ile vatandaş arasındaki iletişimi güçlendirdiğini ifade etti.



Başkan Tutdere: “Zabıtalarımızın emeği takdire şayan”



Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Zabıta Haftası nedeniyle yayımladığı mesajda zabıta teşkilatının toplum için üstlendiği kritik göreve dikkat çekti:



“Zabıta teşkilatımız, halkımızın huzuru, sağlığı ve güvenliği için gece gündüz demeden büyük bir özveriyle görev yapmaktadır. Bu anlamlı haftada, hem zabıta personelimizin haftasını kutluyor hem de onların ne denli önemli bir görevi yerine getirdiklerini bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. Vatandaşlarımızla iç içe çalışan zabıtalarımızın, kamu düzeninin sağlanmasında gösterdiği çaba takdire şayandır. Tüm zabıta personelimize emeklerinden dolayı teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum.”



Zabıta Haftası’nın önemi



Zabıta teşkilatı, Osmanlı döneminde 1826 yılında kurulan “İhtisap Nezareti”ne dayanan köklü bir geçmişe sahip. Günümüzde belediyelerin en önemli birimleri arasında yer alan zabıtalar; halk sağlığından çevre düzenine, pazar denetimlerinden tüketici haklarının korunmasına kadar geniş bir alanda görev yapıyor.



Her yıl 1–7 Eylül tarihleri arasında kutlanan Zabıta Haftası, hem teşkilatın tarihi ve görevlerine dikkat çekmek hem de zabıta personelinin özverili çalışmalarına teşekkür etmek amacıyla çeşitli etkinliklerle değerlendiriliyor.



Adıyaman’da kutlamalar sürüyor



Adıyaman Belediyesi, hafta boyunca zabıta teşkilatının kuruluş yıl dönümü nedeniyle farklı etkinlikler düzenleyecek. Hem esnaf hem de vatandaşlarla buluşmayı hedefleyen bu etkinliklerde, zabıtanın belediye hizmetlerindeki yeri ve önemi yeniden hatırlatılacak.

Kaynak : PHA