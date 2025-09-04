180 öğrenciden 60’ı üniversiteli oldu



AKEM ve Ali Yılmaz Etüt ve Kurs Merkezi’nde sınava hazırlanan toplam 180 öğrenciden 60’ı, Türkiye’nin farklı fakülte ve yüksekokullarına kayıt hakkı kazandı. Tıp, mühendislik, matematik, bilişim gibi prestijli bölümlere yerleşen öğrenciler, başarılarını aileleri, öğretmenleri ve AKEM yetkilileriyle paylaştı.



“Gençlerimizin kurtuluşu eğitimden geçiyor”



Başarılı öğrencilerle belediye sosyal tesislerinde bir araya gelen Başkan Tutdere, gençlerin zorluklara rağmen önemli bir başarıya imza attığını vurguladı. Tutdere, şu ifadeleri kullandı:



“Sevgili gençler, sizler gerçekten zor şartlara rağmen büyük başarılara imza attınız. Bundan sonra sizden sonra gelecek kardeşlerimiz de inşallah bayrağı sizden devralarak daha da ileriye taşıyacak, daha güzel yerlere yerleşecekler. Biz Adıyaman’da gençlerimizin kurtuluşunun eğitimden geçtiğinin farkındayız. Çocuklarımızın iyi üniversitelere yerleşmeleri hem kendi gelecekleri hem de şehrimizin geleceği için çok önemli. Sizler bunu başardınız, önemli bir adım attınız. Bundan sonra da Adıyaman’daki diğer çocuklara örnek olacak, yol göstereceksiniz. Böylece hep birlikte Adıyaman’ı kötü günlerden çıkarıp, mutlu ve umutlu yarınlara taşıyacağız.”



“Adıyaman Belediyesi sizin eviniz”



Başkan Tutdere, belediyenin gençlere daima açık olduğunu vurgulayarak şöyle devam etti:



“Unutmayın, burası sizin eviniz. Adıyaman Belediyesi sadece bir kurum değil; gençlerin, kadınların, bütün Adıyaman halkının evidir. Bizler de sizlerin verdiği yetkiyle gece gündüz demeden çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz.”



Ailelerden teşekkür



Çocuklarının başarısıyla gururlanan aileler, yıl boyunca güvenli ve teknolojik donanımlı sınıflarda uzman öğretmenler eşliğinde eğitim imkânı sağlayan Belediye Başkanı Tutdere’ye teşekkür etti. AKEM’in katkısının, çocukların başarısında önemli rol oynadığına vurgu yapıldı.



Öne çıkan başarılar



AKEM’de görev yapan 11 branş öğretmeni, öğrencilerine sınav hazırlık sürecinden tercih dönemine kadar her aşamada destek verdi. Bu destekle öne çıkan bazı öğrenciler şunlar oldu:

Ali Arslan – Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Matematik Bölümü

Sevda Tekeş – Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi

Burak Demir – Fırat Üniversitesi

Muhammed Ali Kaya – Marmara Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Fakültesi



Adıyaman Belediyesi’nin eğitim yatırımları sayesinde, her yıl yüzlerce öğrenci üniversiteye hazırlanıyor ve şehrin geleceğine katkı sunuyor.

Kaynak : PHA