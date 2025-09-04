‘Mahalle teşkilatlarımız partimizin en temel taşıdır’



Toplantıda bir konuşma yapan Milletvekili Alkayış, AK Parti’nin sahadaki en güçlü dayanağının mahalle teşkilatları olduğunu vurguladı. Alkayış, şu ifadeleri kullandı:



“AK Parti’nin en büyük gücü; özveriyle çalışan mahalle teşkilatlarımız ve milletimizin samimi desteğidir. Mahalle teşkilatlarımız partimizin en temel taşıdır. Milletimizin talep ve görüşlerinin birebir aktarıldığı bu yapılar sayesinde hem sahadaki sorunları yakından görüyor hem de çözüm odaklı siyasetimizi en güçlü şekilde hayata geçiriyoruz. Bu denli koordinasyonla ve disiplinle çalışan başka bir siyasi oluşum yoktur. Bizler mahalle teşkilatlarımızı önemsiyor, milletimizle gönül bağımızı her daim diri tutuyoruz.”



‘Siyaseti gönüller kazanmak için yapıyoruz’



Alkayış, Altınşehir Mahallesi’nin Adıyaman’ın gelişen ve büyüyen yüzü olduğuna dikkat çekerek, siyaseti makam için değil, hizmet için yaptıklarını dile getirdi:



“Altınşehir, Adıyaman’ımızın gelişen ve büyüyen yüzüdür. Buradaki her bir kardeşimizin sözü, talebi ve duası bizim yol haritamızı çizmektedir. Biz siyaseti makam için değil, gönüller kazanmak ve milletimizin hayatına değer katmak için yapıyoruz. Bu sebeple mahalle toplantılarımız sadece bir buluşma değil; aynı zamanda kardeşliğimizi pekiştiren, birlik ve beraberliğimizi güçlendiren bir meclistir.”



Mahalle sakinlerine teşekkür



Milletvekili Alkayış, programa katılan mahalle sakinlerine teşekkür ederek, AK Parti’nin milletiyle iç içe siyaset anlayışını sürdüreceğini belirtti.



Toplantı, mahalle halkının görüş ve önerilerinin dinlenmesiyle sona erdi.

Kaynak : PHA