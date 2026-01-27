Zabıta ekiplerince gerçekleştirilen denetimler kapsamında; otopark ve oto yıkama işletmelerinde 11, fırınlarda 36, et ve et ürünleri satışı yapan iş yerlerinde 7, kuaförlerde 9, market, giyim ve gıda işletmelerinde 13, lokantalarda 20, okul çevresindeki esnafta 8, pastane ve tatlı salonlarında 11 denetim yapıldı. Ayrıca diğer iş yerlerine yönelik 13 denetim gerçekleştirildi.

Okulların yarıyıl tatilinde olması nedeniyle kantin denetimi yapılmazken, belirtilen tarihler arasında toplam 128 denetim gerçekleştirildi.

Kamu Düzenini Bozan Uygulamalara Müdahale Edildi

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, aynı tarihler arasında kamu düzenini bozan uygulamalara yönelik çalışmalarını da sürdürdü. Yapılan kontrollerde 7 dilenci, 15 kaldırım işgali, 3 çevre kirliliği ve 5 rahatsız etme olayı tespit edilerek toplam 30 işlem uygulandı.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini belirterek, vatandaşların sağlıklı ve huzurlu bir kentte yaşamalarının öncelikli hedefleri olduğunu ifade etti. Tutdere, kurallara uyan esnafa teşekkür ederken, mevzuata aykırı uygulamalara karşı gerekli yasal işlemlerin sürdürüleceğini vurguladı.

Kaynak : PERRE